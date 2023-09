Sané: Sonderlob von Hoeneß

Uli Hoeneß ist von den aktuellen Leistungen von Leroy Sané begeistert. „Wenn ich Leroy Sane seit Wochen anschaue, dann lacht einem das Herz im Leibe“, zitiert ‚Sky‘ den 71-Jährigen, der beim FC Bayern als Ehrenpräsident und Aufsichtsratsmitglied tätig ist.

Sané zählt in dieser Saison zu den besten Spielern bei den Münchnern. In sechs Pflichtspieleinsätzen konnte der 27-jährige Flügelspieler bereits vier Tore erzielen. Er stand in jeder Partie in der Startelf.