VfB: Leweling macht Hoffnung

Jamie Leweling will über den Sommer hinaus beim VfB Stuttgart bleiben. Das sagt der 24-Jährige gegenüber der ‚Sport Bild‘: „Ich fühle mich sehr wohl und habe mit dem VfB große Ziele. Ich weiß, dass der eine oder andere Klub Interesse zeigt, aber ich beschäftige mich nur mit dem Hier und Jetzt und bin dabei sehr glücklich“.

Erst Ende Dezember hatte der Flügelspieler einen neuen bis 2029 datierten Vertrag unterschrieben, der keine Ausstiegsklausel mehr beinhaltet. Dennoch gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Meldungen über Interesse von Manchester United und Juventus Turin. Leweling will aber beim VfB bleiben und vor allem an die Leistungen aus der vergangenen Saison anknüpfen.