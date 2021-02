Schalke: Mustafi gleich in der Startelf?

Shkodran Mustafi könnte im morgigen Heimspiel gegen RB Leipzig (15.30 Uhr) bereits in der Schalker Startelf stehen. „Ein Einsatz liegt absolut im Bereich des Möglichen. […] Wenn wir vom Gesundheitsamt grünes Licht bekommen, ist er sicher im Kader. Ich schließe einen Einsatz von Anfang an nicht aus“, verkündete Cheftrainer Christian Gross auf der heutigen Pressekonferenz. Mustafi wechselte erst am Montag vom FC Arsenal zu den Knappen. Da sich der 28-Jährige zunächst in eine häusliche Quarantäne begeben musste, konnte er bislang nicht mit seinen neuen Mannschaftskollegen trainieren.

Derweil werden mit Suat Serdar (23) und Benito Raman (26) zwei Leistungsträger nach Verletzung wieder in den Kader zurückkehren. Auch Sead Kolasinac(27), der unter der Woche im Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg (0:1) vorsichtshalber ausgewechselt wurde, ist sicher mit dabei. „Er spielt zu 100 Prozent“, so Gross. Ein Wettlauf gegen die Zeit wird es wohl für Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar (37), bei dem noch weitere Untersuchungen anstünden. Sicher fehlen wird Ersatztorhüter Frederik Rönnow (28), der Schalke noch „zwei bis drei Wochen“ nicht zur Verfügung steht.