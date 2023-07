Leipzig: Der Zeitplan bei Simons

Der Leihtransfer von Xavi Simons (20) zu RB Leipzig soll am morgigen Mittwoch vollzogen sein. Das berichtet ‚Sky‘. Dem Bezahlsender zufolge trifft der niederländische Offensivspieler am heutigen Dienstag in Leipzig ein, einen Tag später werden dann alle Formalitäten abgearbeitet.

RB kann zunächst für eine Saison auf Simons’ Fähigkeiten zurückgreifen – womöglich sogar noch länger. Die Leipziger Verantwortlichen sollen ein exzellentes Verhältnis zu Paris St. Germain pflegen. Ausgeschlossen sei es nicht, dass sie den Hochbegabten noch länger an sich binden können. Das werde allerdings erst im nächsten Jahr verhandelt.

