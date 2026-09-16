Cole Campbell (20) hat auch die schwierige Phase bei Borussia Dortmund geholfen, ein besserer Fußballer zu werden. „Ich habe vor fast zwei Jahren den Durchbruch geschafft. Ich dachte, damals würde es klappen. Aber Gott hatte andere Pläne für mich. Um ehrlich zu sein, war meine Einstellung damals ganz anders als heute. In den letzten 22 Monaten habe ich Dinge gelernt, die ich nicht gelernt hätte, wenn die Dinge anders gelaufen wären. Ich glaube, das hat mir geholfen, meine Einstellung zu ändern und meinen Charakter zu stärken“, resümiert der Texaner gegenüber ‚Transfermarkt.de‘.

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Bei der SV Elversberg ist der 20-jährige Offensivspieler gesetzt und stand in bislang allen Pflichtspielen in der Startelf. „Das Wichtigste war, dass ich mehr spielen und eine größere Rolle übernehmen wollte, als ich es bei Dortmund hatte. Der Wechsel war für mich sehr wichtig, denn jetzt bekomme ich Spielzeit, und das ist das Wichtigste für die Entwicklung eines Spielers“, so Campbell.