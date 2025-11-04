Alonso begründet Liverpool-Absage

Xabi Alonso hat erklärt, warum er sich nach dem Rücktritt von Jürgen Klopp nicht für den Trainerposten beim FC Liverpool entschieden hat. Auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Champions League-Spiel in Anfield (21 Uhr) sagte der Coach von Real Madrid: „Zu dieser Zeit war ich voll konzentriert, ich hatte eine große Sache mit den Leverkusener Spielern und wir waren wirklich darauf fokussiert.“

Bereits im Frühjahr 2024 stellte Alonso klar: „Ich bin überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist, ich bin glücklich.“ Nach seinem erfolgreichen Engagement in Leverkusen übernahm der Ex-Liverpool-Profi im Sommer die Königlichen. Das weiße Ballett steht unter dem Spanier aktuell an der Spitze von La Liga.