Bayer 04: Hudson-Odoi-Klausel verfällt

Bei Bayer Leverkusen steht eine Entscheidung im Fall Callum Hudson-Odoi an. Wie der ‚kicker‘ berichtet, entscheidet sich bis Weihnachten, ob der 22-jährige Leihspieler vorzeitig zu seinem Stammklub FC Chelsea zurückkehren wird. Eine entsprechende Rückholklausel verfalle vor den Feiertagen.

Hudson-Odoi war im Sommer von der Stamford Bridge in die BayArena gewechselt – offiziell für ein Jahr. Unter Thomas Tuchel schien eine vorzeitige Rückkehr des Flügelspielers unwahrscheinlich. Nun, da Graham Potter die Zügel beim CFC übernommen hat, könnte eine solche aber zum Thema werden. Hudson-Odoi stand bislang in 15 Pflichtspielen für Bayer auf dem Platz, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen.