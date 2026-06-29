Neues Abenteuer: Tinte trocken bei Lewandowski

Für Robert Lewandowski beginnt ab sofort ein neues Abenteuer. Chicago Fire gibt die Verpflichtung des polnischen Torjägers bekannt. Beim MLS-Franchise erhält der 37-Jährigen einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2027/28. Sein Kontrakt beim FC Barcelona war nur noch bis 30. Juni datiert.

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ROBERT LEWANDOWSKI IS COMING TO CHICAGO 🇵🇱



We have signed global soccer icon and Poland’s all-time leading goal scorer Robert Lewandowski as a Designated Player 🔥 #cf97 pic.twitter.com/ML5zxz3hVk — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) June 29, 2026

Erstmals verlässt Lewandowski den europäischen Kontinent. In den vergangenen Wochen kristallisierte sich bereits heraus, dass die Zukunft des 167-fachen Nationalspielers in Übersee liegt. Interesse gab es allerdings auch aus Saudi-Arabien, der Türkei, Brasilien, Portugal und Italien.

„Seit dem Tag, an dem Joe Mansueto und ich uns zum ersten Mal begegnet sind, haben wir uns zum Ziel gesetzt, einen Weltklasse-Club aufzubauen, der zu Großem inspiriert, Chicago vereint und Meisterschaften gewinnt. Robert verkörpert diese Werte und steht für die Maßstäbe, die diese Stadt verdient: ein Champion und ein Kämpfer“, Chefcoach und Sportdirektor Gregg Berhalter.