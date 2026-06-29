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Neues Abenteuer: Tinte trocken bei Lewandowski

Die Erfolgsgeschichte von Robert Lewandowski wird um ein zusätzliches Kapitel reicher. Der ehemalige Profi des FC Bayern hat einen neuen Klub gefunden und lässt sich auf ein sportliches Abenteuer in der Major League Soccer ein.

von Dominik Schneider - Quelle: chicagofirefc.com
1 min.
Robert Lewandowski bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Für Robert Lewandowski beginnt ab sofort ein neues Abenteuer. Chicago Fire gibt die Verpflichtung des polnischen Torjägers bekannt. Beim MLS-Franchise erhält der 37-Jährigen einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2027/28. Sein Kontrakt beim FC Barcelona war nur noch bis 30. Juni datiert.

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Erstmals verlässt Lewandowski den europäischen Kontinent. In den vergangenen Wochen kristallisierte sich bereits heraus, dass die Zukunft des 167-fachen Nationalspielers in Übersee liegt. Interesse gab es allerdings auch aus Saudi-Arabien, der Türkei, Brasilien, Portugal und Italien.

„Seit dem Tag, an dem Joe Mansueto und ich uns zum ersten Mal begegnet sind, haben wir uns zum Ziel gesetzt, einen Weltklasse-Club aufzubauen, der zu Großem inspiriert, Chicago vereint und Meisterschaften gewinnt. Robert verkörpert diese Werte und steht für die Maßstäbe, die diese Stadt verdient: ein Champion und ein Kämpfer“, Chefcoach und Sportdirektor Gregg Berhalter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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