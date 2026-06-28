Einigung: Diomande legt sich auf neuen Klub fest

Mitte Mai war Yan Diomande (19) laut eigener Aussage noch davon ausgegangen, über den Sommer hinaus bei RB Leipzig zu bleiben. Doch im Fußballgeschäft kann sich der Wind schnell drehen, mittlerweile deutet sich viel deutlicher ein Abschied des Flügelflitzers an.

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Im Falle eines Wechsels hat sich Diomande zumindest final auf einen Klub festgelegt. Laut ‚The Athletic‘ soll es zu Paris St. Germain gehen, der Durchstarter wolle unbedingt unter Luis Enrique spielen. Nach Informationen von ‚RMC‘ haben sich Spieler und Verein sogar auf einen Fünfjahresvertrag verständigt

Schon Anfang Juni berichtete FT von einer grundsätzlichen Wechselzusage. Insbesondere der FC Liverpool wollte den Franzosen dazwischen grätschen, scheiterte jedoch mit einem 100-Millionen-Angebot.

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Neuer Rekord-Verkauf?

Von einem Engagement in der Stadt der Liebe erhoffe sich der ivorische WM-Fahrer viele Titel sowie die besten Chancen auf einen potenziellen Ballon d’Or. Damit ein Deal zustande kommt, braucht es aber eine Übereinkunft mit RB Leipzig, dort steht der Bundesliga-Senkrechtstarter schließlich ohne Ausstiegsklausel bis 2030 unter Vertrag.

Um die Sachsen von einem Rekordverkauf zu überzeugen, benötigt es ‚The Athletic‘ zufolge eine Summe von knapp 130 Millionen Euro. Transferinsider Ben Jacobs ergänzt, dass PSG-Chef Nasser Al-Khelaifi mit RB-CEO Oliver Mintzlaff in Kontakt getreten ist, um die Verhandlungen zu führen. Abzuwarten bleibt, inwiefern der Agenturwechsel von Diomande zu Problemen führt.