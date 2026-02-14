Menü Suche
Bittere Pille für Mainz 05

von Lukas Hörster
Stefan Bell applaudiert den Fans @Maxppp
BVB 4-0 Mainz 05

Mainz 05 muss in den kommenden Spielen ohne seinen Abwehrchef auskommen. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich Stefan Bell (34) bei der 0:4-Pleite bei Borussia Dortmund am Freitagabend eine Innenbandzerrung im rechten Knie zugezogen.

1. FSV Mainz 05
BELL FEHLT MEHRERE WOCHEN ℹ️

Routinier musste in Dortmund schon in Durchgang eins ausgewechselt werden

Gute Besserung, Bello! 🍀

Alle Infos:


#mainz05
Die Rheinhessen rechnet mit einer Ausfallzeit von mehreren Wochen. Besonders bitter: Bell befand sich zuletzt in bestechender Form, war hinten den Fels in der Brandung und vorne auch selbst torgefährlich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
