Bittere Pille für Mainz 05

Mainz 05 muss in den kommenden Spielen ohne seinen Abwehrchef auskommen. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich Stefan Bell (34) bei der 0:4-Pleite bei Borussia Dortmund am Freitagabend eine Innenbandzerrung im rechten Knie zugezogen.
Die Rheinhessen rechnet mit einer Ausfallzeit von mehreren Wochen. Besonders bitter: Bell befand sich zuletzt in bestechender Form, war hinten den Fels in der Brandung und vorne auch selbst torgefährlich.
