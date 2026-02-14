Bittere Pille für Mainz 05

Mainz 05 muss in den kommenden Spielen ohne seinen Abwehrchef auskommen. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich Stefan Bell (34) bei der 0:4-Pleite bei Borussia Dortmund am Freitagabend eine Innenbandzerrung im rechten Knie zugezogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Rheinhessen rechnet mit einer Ausfallzeit von mehreren Wochen. Besonders bitter: Bell befand sich zuletzt in bestechender Form, war hinten den Fels in der Brandung und vorne auch selbst torgefährlich.