Eintracht: Geduld gefragt bei Kolo Muani

Die unendliche Geschichte um Eintracht Frankfurt und Angreifer Randal Kolo Muani ist um ein Kapitel reicher. Auf Nachfrage der ‚Bild‘ dementieren die Eintracht-Bosse, dass der Wechsel des 23-Jährigen vom FC Nantes zu den Adlern so gut wie fix sei.

Übereinstimmenden Berichten zufolge wird Muanis Transfer nach Frankfurt in diesem Winter vollzogen. Im Raum steht ein Fünfjahresvertrag. An dem 1,87 Meter großen Rechtsfuß, dessen Vertrag in Nantes am Saisonende ausläuft, signalisieren die Hessen bereits seit einigen Transferperioden Interesse.