Wolfsburg-Dilemma: Kommt jetzt Magath zurück?

Beim VfL Wolfsburg ist der Wurm drin. Die Niedersachsen befinden sich in einer Abwärtsspirale, die kaum aufzuhalten scheint. Derzeit liegen die Wölfe auf dem 15. Tabellenplatz, punktgleich mit dem 16. FC St. Pauli und nur einen Zähler vor Werder Bremen. In den vergangenen fünf Spielen reichte es nur zu einem Remis, vier Partien wurden verloren. Eine bedrohliche Situation, die im Klub zu einer krassen Maßnahme führen könnte.

Nach ‚Bild‘-Informationen werden intern Trainerkandidaten diskutiert, die Daniel Bauer ablösen könnten. Schafft der 43-Jährige es nicht, den steilen Absturz des VfL aufzuhalten, sehen sich die Verantwortlichen womöglich gezwungen, den nächsten Trainerwechsel durchzuführen. In den Gesprächen über mögliche Nachfolger von Bauer fiel neben Dino Toppmöller, Thomas Reis und Dieter Hecking auch ein anderer altbekannter Name: Felix Magath.

Vom Meistertrainer zum Feuerwehrmann?

2009 holte Magath mit Wolfsburg die Meisterschaft. In einer historischen Spielzeit mit Edin Dzeko und Grafite an vorderster Front deklassierten die Wölfe den FC Bayern und schnappten sich die Schale. Momente, an die man sich in der Autostadt gerne zurückerinnert. Magath selbst kann sich eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte sehr gut vorstellen, heißt es beim Boulevardblatt.

An Fürsprechern in Wolfsburg mangelt es Magath nicht. Neben VW-Chef Oliver Blume, der auch Teil des Aufsichtsrats beim VfL ist, hat auch Diego Benaglio (42) ein Mitspracherecht. Der Schweizer gehörte als Stammtorhüter unter Magath in der Meistersaison zu den Eckpfeilern im Team und ist heute ebenfalls im Aufsichtsrat vertreten.

Zur Debatte stünde ein Engagement bis zum Saisonende, um den Klassenerhalt zu schaffen. Im Sommer müsste sich Magath wohl wieder zurückziehen und Wolfsburg könnte sich auf der Trainer-Position neu aufstellen. Ob es tatsächlich dazu kommt, wird sich zeigen. Gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, 15:30 Uhr) wird Bauer aller Voraussicht nach nochmal die Möglichkeit erhalten, den Bock umzustoßen.