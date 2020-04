Ronaldos Ankündigung | England & Frankreich planen den Neustart

CR7 schwört Juve die Treue

Cristiano Ronaldo sieht seine Zukunft bei Juventus Turin. „Ich bleibe hier“, prangt es zumindest auf der heutigen Ausgabe der ‚Tuttosport‘. Bis 2022 ist CR7 noch an die Alte Dame gebunden. Laut der in Turin ansässigen Zeitung will er seinen Vertrag erfüllen. Auch die aktuelle Coronakrise in Italien ändere daran nichts.

Ligue 1 sieht Licht am Ende des Tunnels

„Die Liga ist in den Startlöchern“, titelt die ‚L’Équipe‘ am heutigen Samstag. Der Grund: Die TV-Rechteinhaber Canal+ und BeIN Sports konnten sich mit den Klubs der Ligue 1 auf ein finanzielles Rahmenpaket für den Rest der Saison einigen. In Frankreich wird das als wichtiger Schritt in Richtung Wiederaufnahme des Spielbetriebs angesehen. Laut der Zeitung ‚Progrès‘ hofft Olympique Lyons Präsident Jean-Michel Aulas auf den 15. Juni. Verbandspräsident Noël Le Graët möchte mit dem Finale des Coupe de France, das am 13. oder 20. Juni stattfinden soll, die Saisonfortsetzung starten.

Project Restart

Auch in England beschäftigt sich die Medienlandschaft mit einer Rückkehr der heimischen Liga. Unter dem Titel „Project Restart“ stellten Vertreter der Premier League laut der ‚Times‘ jüngst Pläne für eine Rückkehr zum Spielbetrieb vor. Der 8. Juni gilt seitdem als wahrscheinlichster Termin. Sollte der Zeitplan eingehalten werden können, würde der letzte Spieltag am 27. Juli abgehalten werden. Die neue Saison würde am 22. August starten.