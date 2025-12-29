Semenyo-Poker: Grünes Licht für City

Manchester City hat sich offenbar endgültig im Kampf um Antoine Semenyo durchgesetzt. Wie ‚Talksport‘ berichtet, rechnet der AFC Bournemouth nun damit, dass der Transfer zu den Skyblues in den kommenden 48 Stunden und somit noch vor dem Jahreswechsel über die Bühne gehen wird.

Für den heutigen Montag waren finale Gespräche zwischen Manchester und den Beratern des Angreifers angesetzt. Dabei gelang den Parteien offenbar der endgültige Durchbruch. Bis zuletzt sollen sich der FC Liverpool und Manchester United noch Hoffnungen auf den Zuschlag gemacht haben. Für den 25-Jährigen aktiviert City die Ausstiegsklausel und überweist rund 75 Millionen Euro an die Cherries.