Couto-Verkauf: BVB legt Preis fest

Como 1907 hat es auf Yan Couto abgesehen. Der von Cesc Fàbregas trainierte Serie A-Klub, der in der kommenden Saison in der Champions League vertreten sein wird, hat die Verhandlungen über einen Transfer schon aufgenommen – entsprechende Medienberichte aus Italien bestätigen jetzt auch die ‚Ruhr Nachrichten‘.

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Die Regionalzeitung nennt darüber hinaus eine mögliche Ablösesumme. So fordere Borussia Dortmund für den rechten Außenbahnspieler rund 25 Millionen Euro, also in etwa denselben Betrag, den man an Manchester City gezahlt hatte.

Couto, vertraglich bis 2030 gebunden, spielt inzwischen seit zwei Jahren in schwarz-gelb. In der abgelaufenen Saison blieb dem 24-jährigen Brasilianer meist nur die Jokerrolle.

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Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ ist Couto mit seiner Situation unzufrieden. Um jeden Preis wolle er einen Transfer aber nicht erzwingen. Das sportliche wie finanzielle Gesamtpaket und auch das Leben abseits des Platzes müsse passen – ob Couto all das in Como findet und die Italiener bereit sind, einen vereinsinternen Rekordeinkauf zu tätigen, muss sich noch herausstellen.