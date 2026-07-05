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Offiziell 2. Bundesliga

Magdeburg präsentiert Offensiv-Zugang

von Julian Jasch
3 min.
Petrik Sander trainiert den FCM @Maxppp

Der 1. FC Magdeburg bedient sich auf der Insel. Do-young Yoon (19) verstärkt künftig das Team von Cheftrainer Petrik Sander. Der südkoreanische U21-Nationalspieler wird für ein Jahr von Brighton & Hove Albion ausgeliehen.

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Die vergangene Spielzeit verbrachte Yoon bereits leihweise in den Niederlanden – zunächst im Einsatz für Excelsior und dann beim FC Dordrecht. Jetzt will der Offensivspieler in Magdeburg den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

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