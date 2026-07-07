Großes Talent für Basel
Ludwig Malachowski Thorell wechselt vom schwedischen Meister Mjällby AIF zum FC Basel. In der Schweiz unterschreibt der 21-jährige Mittelfeldspieler bis 2030.
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✍️ 𝗗𝗲𝗿 𝗙𝗖𝗕 𝘃𝗲𝗿𝗽𝗳𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁𝗲𝘁 𝗟𝘂𝗱𝘄𝗶𝗴 𝗠𝗮𝗹𝗮𝗰𝗵𝗼𝘄𝘀𝗸𝗶 𝗧𝗵𝗼𝗿𝗲𝗹𝗹 🔴🔵— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) July 7, 2026
Vom aktuellen schwedischen Meister, Mjällby AIF, stösst Ludwig Malachowski Thorell zum FC Basel 1893. Der 21-jährige Mittelfeldspieler hat bei Rotblau einen Vierjahresvertrag bis… pic.twitter.com/8wWOxwbY2I
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