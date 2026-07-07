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Großes Talent für Basel

Ludwig Malachowski Thorell wechselt vom schwedischen Meister Mjällby AIF zum FC Basel. In der Schweiz unterschreibt der 21-jährige Mittelfeldspieler bis 2030.

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