Für bessere Transfers: Werder holt Top-Kaderplaner

Dem SV Werder Bremen ist offenbar ein Coup abseits des Rasens gelungen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, heuert Markus Pilawa als neuer Kaderplaner bei den Grün-Weißen an. Der 48-Jährige wird Johannes Jahns ersetzen, der einen unbefristeten Vertrag an der Weser besitzt und voraussichtlich eine andere Rolle im Verein einnehmen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pilawa genießt in der Branche einen exzellenten Ruf, den er sich vor allem durch seine Arbeit als Chefscout bei Borussia Dortmund (2017 bis 2022) und beim FC Bayern München (2022 bis 2024) erarbeitet hat. In Bremen soll er nun die Transferabteilung umkrempeln und die Trefferrate bei Neuzugängen erhöhen. Eine seiner ersten Aufgaben wird es sein, Jens Stage (29) von einem Verbleib zu überzeugen, dessen Zukunft derzeit noch ungewiss ist. Mit Kenny Quetant (19) und Chuki (22) wurden bereits zwei Spieler für die kommende Saison verpflichtet.