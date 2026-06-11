Vor dem Abschluss: Die Zahlen zum Saibari-Deal

Das Transfergeschehen um Ismael Saibari von der PSV Eindhoven ist in den vergangenen Tagen etwas ruhiger geworden. Hinter verschlossenen Türen wurde der mögliche Wechsel des 25-jährigen Marokkaners zum FC Bayern aber weiter vorangetrieben. Jetzt haben sich die Beteiligten weiter angenähert.

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Nach FT-Informationen liegen Bayern und die PSV nicht mehr weit auseinander. Der FCB hat ein Paket aus 45 Millionen Euro Sockelablöse und fünf Millionen Euro an möglichen Boni geschnürt. Die Niederländer fordern mindestens 50 Millionen Euro Basisablöse. Die Differenz ist nicht mehr groß, dementsprechend rückt ein Abschluss des Transfers immer näher.

Zwischen beiden Klubs laufen die Gespräche. Die jeweiligen Verhandlungspartner gehen weiterhin davon aus, zeitnah eine Einigung erzielen zu können. Saibari befindet sich mit der Nationalmannschaft in Nordamerika und bereitet sich auf das bevorstehende Großturnier vor. Der Offensivspieler ist sich mit den Bayern über einen Vertrag bis 2031 einig und wartet nun auf grünes Licht für den Medizincheck.