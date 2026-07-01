Anthony Gordon, Bradley Barcola, Yan Diomande und zahlreiche weitere Offensivspieler wurden in den vergangenen Wochen und Monaten mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Als Herausforderer für die etablierten Kräfte wechselt jetzt aber ein anderer Mann an die Säbener Straße. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilt, ist der Transfer von Ismael Saibari in trockenen Tüchern.

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Der 25-jährige Marokkaner verlässt die PSV Eindhoven und unterschreibt beim Bundesligaprimus einen Vertrag bis 2031. Für den Transfer fließt eine Ablöse in Höhe von 55 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen.

𝙉𝙚𝙬 𝙗𝙖𝙡𝙡𝙚𝙧 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙖𝙙𝙜𝙚 ✨🔴



Introducing Ismael Saibari. pic.twitter.com/XCdRAScZEI — FC Bayern München (@FCBayern) July 1, 2026

Bayerns Sportvorstand Max Eberl zeigt sich erfreut über den Neuzugang: „Wir freuen uns sehr, mit Ismael Saibari einen der spannendsten Offensivspieler dieser WM für den FC Bayern gewonnen zu haben. Solche Transfers entstehen nicht aus dem Moment heraus, sondern aus vorausschauender Arbeit: Entscheidend war, dass wir uns früh bei ihm positioniert haben, weil wir von Ismaels Fähigkeiten wussten und ihm von Beginn an eine konkrete Perspektive bei uns aufzeigen konnten. Ismael Saibari wird unserem Offensivspiel zusätzliche Qualität und Unberechenbarkeit geben.“

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Der 25-Jährige machte in der vergangenen Saison in Eindhoven mit wettbewerbsübergreifend 19 Toren und neun Assists in 37 Pflichtspielen auf sich aufmerksam. Außerdem gehört der offensiv sehr flexibel einsetzbare Profi zu den Stammkräften in der marokkanischen Nationalmannschaft. Bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika ist Saibari dementsprechend auch dabei (vier Einsätze, drei Tore).

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund sagt: „Ismael Saibari ist mit Eindhoven dreimal in Serie niederländischer Meister geworden, verfügt über Champions League-Erfahrung und zeigt nun auch bei der WM auf höchstem Niveau, wie wertvoll er für eine Mannschaft sein kann. Er ist vielseitig, intensiv, mutig in seinem Spiel, besitzt genau den Hunger, den wir beim FC Bayern sehen wollen und wird mit seiner Torgefahr und Mentalität der Mannschaft guttun. Für solche Spieler kommen die Fans ins Stadion.“

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Saibari selbst betont: „Bereits als Kind träumt man, bei einem Verein wie dem FC Bayern einen Vertrag zu unterschreiben – jeder weiß, dass das einer der größten Clubs der Welt ist. Der FC Bayern spielt jedes Jahr um die wichtigsten Titel wie die Champions League, und ich möchte hier so viele Titel wie möglich gewinnen. Der Stil des FC Bayern passt zu mir, ich kann hier mein Spiel spielen und werde jeden Tag hart arbeiten, um der Mannschaft zu helfen. Der Trainer Vincent Kompany hat eine große Rolle bei meiner Entscheidung gespielt – ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.“