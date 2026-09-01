Der FC Liverpool hat eine neue Zukunftshoffnung zwischen den Pfosten. Wie der Verein offiziell verkündet, wechselt Lucca Brughmans im kommenden Sommer vom KRC Genk an die Anfield Road. Für die anstehende Spielzeit verbleibt der 18-Jährige allerdings noch auf Leihbasis in Belgien.

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We have agreed a deal to sign goalkeeper Lucca Brughmans from KRC Genk 🔴



The 18-year-old has put pen to paper on a long-term contract with the Reds and will now return to Genk for the duration of the 2026-27 season 🧤 pic.twitter.com/9p5z60gE6w — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2026

Die Reds lassen sich den jungen Belgier einiges kosten: Dem Vernehmen nach wird eine Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro fällig. Da Brughmans erst im kommenden Sommer fest nach England stößt, erscheint ein Verbleib von Giorgi Mamardashvili (25) wahrscheinlich. Nottingham Forest hatte zuletzt Interesse an dem georgischen Nationalspieler gezeigt.