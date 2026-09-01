Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

35 Millionen: Liverpool legt nach

von Daniel del Federico
1 min.
Lucca Brughmans im Genk-Trikot @Maxppp

Der FC Liverpool hat eine neue Zukunftshoffnung zwischen den Pfosten. Wie der Verein offiziell verkündet, wechselt Lucca Brughmans im kommenden Sommer vom KRC Genk an die Anfield Road. Für die anstehende Spielzeit verbleibt der 18-Jährige allerdings noch auf Leihbasis in Belgien.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Reds lassen sich den jungen Belgier einiges kosten: Dem Vernehmen nach wird eine Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro fällig. Da Brughmans erst im kommenden Sommer fest nach England stößt, erscheint ein Verbleib von Giorgi Mamardashvili (25) wahrscheinlich. Nottingham Forest hatte zuletzt Interesse an dem georgischen Nationalspieler gezeigt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Jupiler Pro League
Liverpool
Genk
Lucca Brughmans

Weitere Infos

Premier League Premier League
Jupiler Pro League Jupiler Pro League
Liverpool Logo FC Liverpool
Genk Logo KRC Genk
Lucca Brughmans Lucca Brughmans
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert