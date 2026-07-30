Durchbruch: Akliouche-Kauf vor dem Abschluss

Paris St. Germain kommt der Verpflichtung von Maghnes Akliouche immer näher. Wie Fabrizio Romano berichtet, wurde in den Verhandlungen mit der AS Monaco ein Durchbruch erzielt. Eine Einigung stehe kurz bevor.

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Akliouche selbst hat seine Zusage für einen Wechsel bereits gegeben, wie die FT-Partnerseite Foot Mercato exklusiv berichtete. Zuletzt bekundete auch der FC Liverpool Interesse am Rechtsaußen, dessen Vertrag im Fürstentum bis 2028 befristet ist. Die Reds gehen aber voraussichtlich leer aus.