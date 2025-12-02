Menü Suche
Werder-Klartext zur Schmidt-Zukunft

von Remo Schatz - Quelle: Bild
Schmidt jubelt nach seinem Debüttor @Maxppp

Der SV Werder plant auch für die Rückrunde mit Leihspieler Isaac Schmidt (25). „Ich kann mir nicht vorstellen, dass er im Winter wegwill“, schickt Lizenzbereichsleiter Peter Niemeyer gegenüber der ‚Bild‘ voraus und unterstreicht: „Und auch von unserer Seite gibt es in die Richtung keine Gedanken.“

Schmidt wurde im Sommer von Leeds United ausgeliehen, sammelte in bislang sechs Bundesliga-Einsätzen aber überschaubare 123 Einsatzminuten – zu wenig für die WM-Ambitionen des fünffachen Schweizer Nationalspielers. Niemeyer ist sich allerdings sicher: „Er versucht sich immer anzubieten und ich bin mir sicher, dass er seine Momente bekommt. Wir sind grundsätzlich zufrieden mit ihm.“

