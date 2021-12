FC Bayern: Pavard weicht Zukunftsfrage aus

Benjamin Pavard lässt seinen Verbleib beim FC Bayern offen. „Ich denke nicht an die Zukunft“, sagt der 25-jährige Franzose im Gespräch mit der ‚L'Équipe‘, „was ich will, ist Titel gewinnen. Ich habe meinen Namen in die Erfolgsliste des Vereins eingetragen. Ich möchte der Geschichte meinen Stempel aufdrücken und meine Spuren hinterlassen.“ Pavard steht in München noch bis 2024 unter Vertrag. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, Bayern wolle einen neuen Rechtsverteidiger verpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Tat zeigte sich der Weltmeister in den vergangenen Monaten nicht immer auf der Höhe, kassierte etwa im September eine Rote Karte gegen Greuther Fürth (3:1) mitsamt Standpauke von Trainer Julian Nagelsmann. „Er ist der Boss, ich respektiere, was er sagt“, äußert sich Pavard zu diesem Vorfall, „das ist Teil des Fußballs, ich war vielleicht auch ein bisschen schlechter drauf. Ich denke, dass es mir auch gut getan hat. Es hat mich wachgerüttelt.“