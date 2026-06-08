Konkrete Gespräche: Mainz vor Millionen-Zugang?

Der FSV Mainz 05 arbeitet unter Hochdruck an einer Festverpflichtung von Stefan Posch (29). Wie aus der aktuellen Ausgabe des ‚kicker‘ zu entnehmen ist, laufen konkrete Gespräche mit Como 1907. Denkbar erscheint eine Ablöse im mittleren bis höheren einstelligen Millionenbereich.

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Posch war im Winter auf Leihbasis nach Mainz gekommen und überzeugte auf Anhieb. Mit einer guten Rückrunde löste der österreichische Innenverteidiger sogar ein WM-Ticket. Die Rheinhessen wollen den Deal jetzt schnellstmöglich eintüten, damit Posch seinen Marktwert beim anstehenden nicht noch weiter steigern kann.