Tasci spricht über Bundesliga-Rückkehr

Serdar Tasci ist skeptisch, ob er diesen Sommer in der Bundesliga unterkommen kann. „Die Vereine wirken eben doch sehr vorsichtig in Sachen Transfers. Eine Rückkehr in die Bundesliga sieht im Moment schwer aus“, so der derzeit vereinslose Innenverteidiger gegenüber der ‚dpa‘. Seine Karriere begann der Ex-Nationalspieler beim VfB Stuttgart und kehrte 2016 für ein Intermezzo beim FC Bayern zurück.

Die Hoffnung auf einen neuen Klub verliert Tasci aber nicht. „Ein Karriereende ist kein Thema. Ich will weiterhin Fußball spielen“, bekräftigt der 33-Jährige. Körperlich ist er vorbereitet: „Das Mannschaftstraining fehlt mir, klar. Aber ich trainiere weiterhin täglich und fühle mich konditionell topfit“. Seit rund einem Jahr befindet sich Tasci auf Klubsuche, nachdem er bei Basaksehir kein neues Arbeitspapier mehr bekommen hatte.