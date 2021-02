Die wichtigsten Deals am Deadline Day

Die Stamm-Innenverteidiger fehlen Jürgen Klopp noch lange, also wurden am Deadline Day gleich zwei Neue verpflichtet: Für Ben Davies (25) fließen zwei Millionen Euro an den Zweitligisten Preston North End. Ozan Kabak (20) kam per Leihe samt Kaufoption von Schalke 04. Derweil verlieh der englische Meister Offensivmann Takumi Minamino (26) an den FC Southampton.

Als sich am Morgen des Deadline Day abzeichnete, dass Kabak nach Liverpool geht, musste Ersatz im Abwehrzentrum her. Den fand Schalke 04 dann ebenfalls auf der Insel. Weltmeister Shkodran Mustafi (28) kam ablösefrei vom FC Arsenal zum Bundesliga-Letzten und unterschrieb bis Saisonende.

Auch Hertha BSC holte einen deutschen Weltmeister. Sami Khedira (33) kostet ebenfalls keine Ablöse, dafür aber zwei Millionen Euro Gehalt bis Saisonende. Mit seiner Erfahrung soll er das Mittelfeld stabilisieren. Für die Außenbahn lieh die Alte Dame samt Kaufoption Nemanja Radonjic (24, Olympique Marseille).

It’s been a crazy week but thanks to everyone at @HerthaBSC who have worked round-the-clock with utmost dedication. We have signed World Cup Champion @SamiKhedira from @juventusfc and Nemanja Radonjić from @OM_Officiel who I believe has a bright future ahead of him #HaHoHe pic.twitter.com/vbrK4MMh3L