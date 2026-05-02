Hürzeler mit MMA-Power | Fiebertraum mit Riera

Brighton will sich wehren

Zu ganz neuen Trainingsmethoden greift Fabian Hürzeler als Trainer von Brighton & Hove Albion. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Newcastle United am heutigen Samstag (16 Uhr) offenbart der ehemalige St. Pauli-Coach auf Nachfrage von ‚The Athletic‘, dass er einen MMA-Kämpfer zum Training eingeladen hat, um dem Verein dabei zu helfen, neue Techniken zur Verteidigung bei Standardsituationen zu erproben.

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„Wir haben ihn hinzugezogen, weil wir viel über Standardsituationen, das Blocken und neue Trends in der Premier League gesprochen haben. Wir versuchen, uns darauf einzustellen, denn ich möchte nicht, dass dieser Verein immer als ein netter Verein bekannt ist“, so Hürzeler.

SGE-Trainer sorgt für Flächenbrand

Am gestrigen Freitag machte Eintracht Frankfurts Trainer Albert Riera mit einer besonderen Pressekonferenz auf sich aufmerksam. In einer über sechsminütigen Tirade schimpfte der Spanier auf die Presse – und dabei explizit die ‚Bild‘ – ein, nachdem Berichte über sein problematisches Verhältnis zu Stürmer Jonathan Burkardt (25) bekanntwurden. Diese bezeichnete Riera als „totaler Bullshit“ und stellte klar: „Wir sind hier nicht in der Kneipe oder im Zirkus. Das ist ein seriöser Fußballklub. Vielleicht denken Sie, dass das hier eine Kneipe ist, und sprechen mit Agenten und Journalisten.“

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Unabhängig vom Wahrheitsgehalt der Geschichte um Nationalstürmer Burkardt analysiert der ‚kicker‘: „Ein Auftritt wie ein Fiebertraum. Aktuell legt der Mallorquiner intern wie extern so viele Störfeuer, dass allmählich ein Flächenbrand über die Eintracht fegt. Es wird immer schwieriger, sich vorzustellen, dass Riera auch über den Sommer hinaus noch an der Seitenlinie sitzt.“ Die ‚FAZ‘ spricht von einer „denkwürdigen Pressekonferenz“ und wertet: „Riera, der seit seinem Amtsantritt auf Wirkung mehr als auf Gepflogenheiten setzt, bildet auch dadurch einen Kontrast zu seinem stets verbindlichen Vorgänger Dino Toppmöller. Er wurde geholt, um die Performance des Teams zu verbessern, und wird dabei in erster Linie am Ertrag gemessen, nicht am Empathiefaktor.“