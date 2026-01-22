Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Acht-Millionen-Stürmer für Braunschweig

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Jovan Mijatovic beißt ins Trikot @Maxppp

Eintracht Braunschweig rüstet sich für den Abstiegskampf in der zweiten Liga. Wie ‚Sky‘ berichtet, stehen die Niedersachsen kurz vor der Verpflichtung von Jovan Mijatovic vom New York City FC. Details zum Transfermodell sickerten noch nicht durch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 20-jährige Serbe war vor zwei Jahren ein heißes Eisen auf dem Transfermarkt, wurde unter anderem bei Bayer Leverkusen und Juventus Turin gehandelt. Überraschend wechselte er aber von Roter Stern Belgrad für acht Millionen Euro in die USA. Seit einem Jahr kickt Mijatovic leihweise für OH Leuven in Belgien, erzielte dort in 23 Spielen aber nur ein Tor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Jupiler Pro League
Major League Soccer
NYCFC
Braunschweig
Jovan Mijatović

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Jupiler Pro League Jupiler Pro League
Major League Soccer Major League Soccer
NYCFC Logo New York City
Braunschweig Logo Eintracht Braunschweig
Jovan Mijatović Jovan Mijatović
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert