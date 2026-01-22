Acht-Millionen-Stürmer für Braunschweig

Eintracht Braunschweig rüstet sich für den Abstiegskampf in der zweiten Liga. Wie ‚Sky‘ berichtet, stehen die Niedersachsen kurz vor der Verpflichtung von Jovan Mijatovic vom New York City FC. Details zum Transfermodell sickerten noch nicht durch.

Der 20-jährige Serbe war vor zwei Jahren ein heißes Eisen auf dem Transfermarkt, wurde unter anderem bei Bayer Leverkusen und Juventus Turin gehandelt. Überraschend wechselte er aber von Roter Stern Belgrad für acht Millionen Euro in die USA. Seit einem Jahr kickt Mijatovic leihweise für OH Leuven in Belgien, erzielte dort in 23 Spielen aber nur ein Tor.