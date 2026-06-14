Sané & ein weiteres Problem: Die Erkenntnisse zum Auftaktsieg

Die Neuen stechen

Nicht ganz ohne Risiko baute Julian Nagelsmann seine ursprünglich geplante Startelf einige Wochen vor Turnierstart noch um. Die eigentlichen Säulen Leon Goretzka und David Raum mussten Felix Nmecha und Nathaniel Brown weichen. Und gerade die beiden waren es, die dem heutigen Spiel ihren Stempel aufdrückten. FT belohnte die Leistungen jeweils mit der Note 1,5.

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Vor allem in puncto Spielwitz und Dynamik sind Nmecha und Brown etwas stärker einzuschätzen als Goretzka und Raum, die aber im weiteren Turnierverlauf durchaus noch wichtig werden könnten. Beide sind absolute Teamplayer und interpretieren ihre neuen Rollen im Sinne des Mannschaftserfolgs. Nagelsmann hat also an dieser Stelle alles richtig gemacht.

Innenverteidiger-Duo wackelt

Keinen Sahne-Tag erwischten hingegen Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck, auch wenn letzterem der immens wichtige Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 gelang. Defensiv ließ sich vor allem Tah immer mal wieder übertölpeln, als er zu naiv in den Zweikampf mit Gegenspieler Jürgen Locadia ging. Schlotterbeck seinerseits zeigte ungewohnte Wackler im Spielaufbau und sah auch beim Gegentreffer nicht gut aus.

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Dass beide den Vorzug vor Antonio Rüdiger erhalten, ist zwar nachvollziehbar, doch das sollte sich künftig auch in Stabilität niederschlagen. Sowohl Schlotterbeck als auch Tah müssen sich sichtbar steigern, damit das Turnier zum Erfolg werden kann.

Sané bleibt vieles schuldig

Selbiges gilt noch wesentlich signifikanter für Leroy Sané, der seinen Stammplatz auf der rechten Außenbahn gegen Curaçao nicht rechtfertigen konnte. Zu inkonsequent im Dribbling, zu fahrig im Abschluss. Da hilft es in der Gesamtbewertung auch nur bedingt, dass man ihm den Fleiß nicht absprechen konnte.

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Erste positionsgetreue Alternative wäre Jamie Leweling, der allerdings über einen starken rechten Fuß verfügt, sodass Nagelsmann die Spielidee auf der rechten Seite ein Stück weit anpassen müsste. Eine andere Möglichkeit wäre, Deniz Undav in die Sturmmitte und Havertz auf den Flügel zu stellen. Weil Nagelsmann an Sané festhalten dürfte, bleibt aber wohl nur die Hoffnung auf jene Leistungsexplosion, auf die die gesamte Nation nun schon seit Jahren wartet.