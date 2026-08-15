In der 2. Bundesliga sorgte Noel Futkeu in der vergangenen Saison für die SpVgg Greuther Fürth für Furore. Mit 20 Toren und fünf Vorlagen hatte er am Ende einen großen Anteil am Klassenerhalt und bekam zudem die Torjägerkanone überreicht. Für 1,3 Millionen Euro holte Eintracht Frankfurt den 23-Jährigen per Rückkaufoption zurück an den Main, machte aber schnell klar, dass er dort keine Chance hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Deshalb zieht Futkeu jetzt innerhalb der Bundesliga weiter. Der Rechtsfuß wechselt auf Leihbasis zur SV Elversberg. Die Saarländer besitzen obendrein eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach sechs Millionen Euro beträgt.

Herzlich willkommen an der Kaiserlinde! 🤩⚫️⚪️



Mit Noel Futkeu wechselt der Torschützenkönig der vergangenen Zweitliga-Saison zu uns ins Saarland! 💪⚽️🔥 Noel kommt auf Leihbasis mit Kaufoption von Eintracht Frankfurt nach Elversberg. Wir freuen uns, dass du da bist! 😎#DieElv pic.twitter.com/3bhgTFmj24 — SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) August 15, 2026

Die SVE setzt sich gegen zahlreiche Interessenten durch, auch der FC Schalke, der SV Werder Bremen, der Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach hatten Futkeu auf dem Zettel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Entsprechend euphorisch zeigt sich Sportdirektor Christian Weber: „Durch die Verpflichtung von Noel ist es uns gelungen, einen Angreifer mit nachgewiesenem Torinstinkt zu verpflichten, der in den vergangenen Jahren in jeder Liga seine Qualitäten unter Beweis stellen konnte. Er verfügt über einen exzellenten Abschluss, eine hohe Handlungsschnelligkeit innerhalb der Box und agiert sehr mannschaftsdienlich im Spiel gegen den Ball. Wir freuen uns sehr, dass er in der kommenden Saison in unseren Farben auflaufen wird und wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten.“

Futkeu betont: „Nach den vergangenen beiden Jahren in Fürth ist der Wechsel in die Bundesliga für mich der nächste Schritt, den ich unbedingt gehen wollte. Ich habe in den Gesprächen schnell gemerkt, dass die Vorstellungen des Vereins und meine sehr gut zusammenpassen. Jetzt möchte ich mich schnell in die Mannschaft integrieren und meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen.“