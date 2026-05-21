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Freiburg aufgepasst: Teures Preisschild für Gnonto

von Daniel del Federico - Quelle: Sébastien Vidal
1 min.
Wilfried Gnonto auf dem Trainingsgelände in Leeds @Maxppp

Der SC Freiburg müsste für einen Transfer von Wilfried Gnonto tief in die Tasche greifen. Nach Informationen von Sébastien Vidal hat Leeds United die Ablöseforderung für den Angreifer auf knapp über 17 Millionen Euro festgelegt. Der 22-Jährige strebt im Sommer einen Tapetenwechsel an, die Breisgauer arbeiten bereits an einer Verpflichtung des Italieners.

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Gnonto war im Sommer 2022 vom FC Zürich zu den Peacocks gewechselt und bestritt seither 146 Pflichtspiele für die Engländer, in denen er 23 Tore und 17 Vorlagen beisteuerte. Dem Vernehmen nach ist eine Rückkehr des Rechtsfußes in seine italienische Heimat derzeit die wahrscheinlichste Option. Bei Leeds hatte der 13-fache A-Nationalspieler in dieser Saison meist das Nachsehen: In lediglich vier Ligaspielen stand Gnonto in der Startelf.

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