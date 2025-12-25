Neuer Offensivspieler: BVB will sich bei City bedienen

Antoine Semenyo (25) befindet sich auf dem Sprung. Der Angreifer vom AFC Bournemouth will sich Manchester City im Winter anschließen. Es wird davon ausgegangen, dass der 70-Millionen-Transfer in den kommenden Tagen zwischen sämtlichen Parteien abgewickelt wird.

Im Gegenzug könnte ein Offensivakteur den Skyblues den Rücken kehren: Oscar Bobb (22). Sobald der Semenyo-Deal in trockenen Tüchern ist, wird sich der Norweger konkret mit einer Luftveränderung auseinandersetzen, berichtet Fabrizio Romano. Erste Interessenten sollen sich bereits in Lauerstellung befinden.

Dem Transferinsider zufolge hat sich unter anderem Borussia Dortmund in den vergangenen Tagen nach Bobb erkundigt. Zudem wird Crystal Palace Interesse an dem 16-fachen Nationalspieler nachgesagt, der sich zuletzt häufiger nicht im Kader von Pep Guardiola wiederfand.

Leihe zum BVB?

Auf der Insel steht der Linksfuß bis 2029 unter Vertrag. Insofern könnte es zunächst auch auf eine Leihe im Januar hinauslaufen. Im Fall von Bobb, der sowohl auf den Außen als auch auf der Zehn agieren kann, scheint für den BVB ein anderes Transfermodell ohnehin kaum finanzierbar.