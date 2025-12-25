Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Neuer Offensivspieler: BVB will sich bei City bedienen

Bei Borussia Dortmund haben sich Talente in den vergangenen Jahren regelmäßig zu Top-Spielern weiterentwickelt. Auf das nächste hochveranlagte Juwel sind die Schwarz-Gelben nun aufmerksam geworden.

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Oscar Bobb mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Antoine Semenyo (25) befindet sich auf dem Sprung. Der Angreifer vom AFC Bournemouth will sich Manchester City im Winter anschließen. Es wird davon ausgegangen, dass der 70-Millionen-Transfer in den kommenden Tagen zwischen sämtlichen Parteien abgewickelt wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Gegenzug könnte ein Offensivakteur den Skyblues den Rücken kehren: Oscar Bobb (22). Sobald der Semenyo-Deal in trockenen Tüchern ist, wird sich der Norweger konkret mit einer Luftveränderung auseinandersetzen, berichtet Fabrizio Romano. Erste Interessenten sollen sich bereits in Lauerstellung befinden.

Dem Transferinsider zufolge hat sich unter anderem Borussia Dortmund in den vergangenen Tagen nach Bobb erkundigt. Zudem wird Crystal Palace Interesse an dem 16-fachen Nationalspieler nachgesagt, der sich zuletzt häufiger nicht im Kader von Pep Guardiola wiederfand.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leihe zum BVB?

Auf der Insel steht der Linksfuß bis 2029 unter Vertrag. Insofern könnte es zunächst auch auf eine Leihe im Januar hinauslaufen. Im Fall von Bobb, der sowohl auf den Außen als auch auf der Zehn agieren kann, scheint für den BVB ein anderes Transfermodell ohnehin kaum finanzierbar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
BVB
ManCity
Crystal Palace
Oscar Bobb

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
ManCity Logo Manchester City FC
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Oscar Bobb Oscar Bobb
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert