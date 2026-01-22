Menü Suche
Schalke: Dzeko zum Medizincheck eingetroffen

von Luca Hansen - Quelle: Sky
Edin Dzeko klatscht mit Fans ab @Maxppp

Der Wechsel von Edin Dzeko zum FC Schalke befindet sich auf der Zielgeraden. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Stürmer zum Medizincheck eingetroffen. Bereits am gestrigen Abend war der 39-Jährige in Deutschland gelandet.

Dzeko kommt per festem Transfer vom AC Florenz zu Königsblau und soll die Schalker zum Aufstieg führen. Eine Ablöse bezahlen die Knappen nicht, lediglich Bonuszahlungen wurden vereinbart.

