Winter-Transfer: Gerüchte um drei Klopp-Stars

Jonathan Tah (30/FC Bayern)

In seiner ersten Saison in München war Tah noch gesetzt – zuletzt musste er in wichtigen Spielen mehrfach Min-jae Kim (29) den Vortritt lassen. Hansi Flick will sich das zunutze machen und Tah im Januar zum FC Barcelona locken – das berichtete kürzlich ‚Sky‘. Doch Tah und die Bayern denken gar nicht an einen Transfer mitten in der Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wael Mohya (17/Borussia M’gladbach)

Die große Überraschung in Klopps Aufgebot ist bei der Bundesligaspitze überaus beliebt. Der FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und allen voran Bayer Leverkusen sind an Mohya dran. Das wahrscheinlichste Szenario ist ein Transfer im Sommer, wenngleich sich Gladbach mit einem äußerst lukrativen Angebot auch schon im Winter beschäftigen müsste. Zahlungskräftige Engländer wie Brighton & Hove Albion und der FC Liverpool sind schließlich auch im Rennen. Aktuell versucht die Borussia jedoch erstmal, Mohyas Vertrag über 2028 hinaus zu verlängern.

Younes Ebnoutalib (23/Eintracht Frankfurt)

Acht Tore und zwei Vorlagen in elf Pflichtspielen, dazu das Debüt im DFB-Team: Ebnoutalib ist einer der größten Shootingstars der Bundesliga. Tottenham Hotspur und Juventus Turin sind für den Winter interessiert. Da sich Frankfurt um eine Rückkehr von Stürmer Arnaud Kalimuendo (24/Nottingham Forest) bemüht, könnte sich Ebnoutalib laut der ‚Sport Bild‘ tatsächlich zu einem Winterwechsel veranlasst sehen. Parallel hat die SGE dem gebürtigen Frankfurter aber auch einen neuen Vertrag mit Gehaltserhöhung in Aussicht gestellt.