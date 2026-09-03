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Chelsea scheitert mit 75-Millionen-Angebot

von Fabian Ley - Quelle: Teamtalk
1 min.
James Garner im Trikot des FC Everton @Maxppp

Kurz vor Ende der Transfer-Deadline am Dienstag wagte der FC Chelsea einen konkreten Vorstoß bei Mittelfeldspieler James Garner (25). Laut einem Bericht von ‚Teamtalk‘ waren die Blues bereit, umgerechnet rund 75 Millionen Euro für den zweifachen englischen Nationalspieler auf den Tisch zu legen. Der FC Everton lehnte das Last-Minute-Angebot jedoch ab und wollte den Leistungsträger nicht mehr auf den letzten Drücker abgeben.

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Chelsea befand sich nach dem Verkauf von Enzo Fernández (25) für knapp 146 Millionen Euro an Manchester City noch auf der Suche nach einem neuen Mann für das zentrale Mittelfeld. Der sicher geglaubte Transfer von Lamine Camara (22/AS Monaco) war auf der Zielgeraden geplatzt – und auch der Versuch bei Garner blieb erfolglos. Als mögliche Alternative ziehen die Londoner nun den vereinslosen Georginio Wijnaldum (35) in Betracht.

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