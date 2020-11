UEFA-Fünfjahreswertung: Perfekte Woche für die Bundesliga

Sechs Teams, sechs Siege – volle Ausbeute für die Bundesliga. Nachdem am Dienstag und Mittwoch das Champions League-Quartett Bayern, Dortmund, Leipzig und Gladbach siegreich geblieben war, legten am gestrigen Donnerstag Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim in der Europa League nach.

Dank dieser perfekten Woche kann die Bundesliga mit der stark gestarteten Konkurrenz mithalten, insgesamt aber kaum Boden gutmachen. Nur etwa 0,2 Punkte liegt Deutschland im Saisonranking jetzt vor Italien. England und Spanien sind aufgrund noch besserer Resultate an den vorherigen Europa Cup-Spieltagen schon ein Stück enteilt, wobei sich vor allem die Premier League bisher nahezu schadlos hielt.

Zu einem so frühen Zeitpunkt der Saison sind noch einige kleinere Verbände weit oben platziert, weil deren Mannschaften Punkte in den Qualifikationsrunden sammeln konnten. Dies gilt etwa für Israel und Norwegen, die beide noch in den Top10 zu finden sind.

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 Spanien 85.855 (20.142)

2 England 84.426 (14.928)

3 Italien 65.724 (14.250)

4 Deutschland 65.141 (14.571)

5 Frankreich 52.248 (14.416)

6 Portugal 43.549 (8.083)

7 Russland 37.549 (9.200)

8 Niederlande 34.600 (9.100)

9 Belgien 34.300 (12.500)

10 Österreich 33.425 (7.375)

Saisonwertung 2020/21

1 England 8.214

2 Spanien 7.500

3 Deutschland 6.785

4 Italien 6.571

5 Schottland 5.500

5 Israel 5.500

7 Portugal 4.600

7 Niederlande 4.600

9 Norwegen 4.500

10 Österreich 4.300

(Stand: 06. November 2020)