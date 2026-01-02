Menü Suche
Füllkrug-Lücke: West Ham mit 52-Millionen-Doppelschlag

West Ham United steht vor der Verpflichtung von zwei neuen Stürmern. Über 50 Millionen Euro nehmen die Engländer dafür in die Hand.

von David Hamza - Quelle: Sky Sports | Fabrizio Romano
Auch wenn Niclas Füllkrug (32) bei West Ham United in seinen letzten Wochen kaum noch gefragt war, will die Kaderlücke, die der neue Stürmer des AC Mailand hinterlässt, gefüllt werden. Zwei Angreifer stehen bei West Ham United auf der Matte.

Zum einen der Argentinier Taty Castellanos (27), den die Londoner von Lazio Rom in die Premier League lotsen. 29 Millionen Euro Ablöse fließen laut Fabrizio Romano.

Den Weg in die englische Hauptstadt soll auch Pablo (22) vom portugiesischen Erstligisten Gil Vicente einschlagen. Der Medizincheck fand am gestrigen Donnerstag statt, berichtet ‚Sky Sports‘. West Ham zahle umgerechnet 23 Millionen Euro für Pablo, der in dieser Saison neun Tore in zwölf Ligaspielen erzielt hat.

Gespräche sollen darüber hinaus über einen möglichen Transfer von Adama Traoré (29) laufen. Der Außenstürmer spielt beim FC Fulham nur noch die zweite Geige. Rund 20 Millionen Euro soll derweil der Verkauf von Luis Guilherme (19) einbringen – für das Offensivtalent geht es wohl zu Sporting Lissabon.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
