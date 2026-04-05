100-Millionen-Paket: Verlockendes Angebot für Olmo

Den FC Barcelona erreichte vor knapp zwei Monaten offenbar ein lukratives Angebot für Dani Olmo. Die ‚Sport‘ berichtet, dass Al Qadsiah für den Offensivakteur eine Offerte von knapp 60 Millionen Euro vorbereitet hatte.

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Auch Olmo selbst wurde ein verlockendes Angebot unterbreitet. Der katalanischen Tageszeitung zufolge lag dem 27-Jährigen ein unterschriftsreifer Vierjahresvertrag vor, der ihm über die Laufzeit fast 40 Millionen Euro eingebracht hätte. Konkret hätte Olmo 9,5 Millionen Euro netto verdienen können, berichtet die ‚Sport‘.

Der spanische Nationalspieler entschied sich jedoch für einen Verbleib bei Barça und lehnte ab. Ein Abgang komme für Olmo derzeit nicht infrage. Sein Vertrag bei den Katalanen besitzt noch bis 2030 Gültigkeit.