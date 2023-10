Trainersuche: Sevilla denkt an Marcelino-Rückkehr

Auf der Suche nach einem neuen Trainer ist der FC Sevilla auf seinen Ex-Coach Marcelino aufmerksam geworden. Laut ‚Relevo‘ gab es bereits erste Gespräche zwischen Marcelinos Umfeld und den Andalusiern. Aktuell ist die Spur jedoch nicht sehr heiß und eine Einigung gestaltet sich schwierig. Das liege auch daran, dass das Verhältnis zum Klub aus der Hauptstadt Andalusiens und zu den Anhängern des Vereins angespannt ist.

Der 58-jährige Spanier hatte den amtierenden Europa League-Sieger schon zwischen 2011 und 2012 trainiert, musste jedoch aufgrund von fünf aufeinanderfolgenden Niederlagen nach weniger als einer Saison schon wieder gehen. Aktuell sieht es für den FC Sevilla alles andere als rosig aus: Platz 14 in der Liga und Platz drei in der Champions League-Gruppe sprechen für dringend benötigte Impulse. José Luis Mendilibar wurde am Sonntagabend entlassen.