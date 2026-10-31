Messi im Maza-Hype | Carragher wird verklagt

Messi wählt Maza

Ibrahim Maza (20) ist bei der Wahl zum besten U21-Spieler des Jahres mit einem Vote auf dem neunten Platz gelandet. Diese eine Stimme erhielt er von niemand Geringerem als Weltstar Lionel Messi (39), der offenbar vom Hype um den Mittelfeldspieler von Bayer 04 Leverkusen erfasst wurde. Laut eines Berichts von ‚France Football‘ stand der gebürtige Berliner auf Platz drei des Wahlzettels von Messi. Nur die beiden Barcelona-Stars Lamine Yamal (19) und Pau Cubarsí (19) platzierte der Weltmeister von 2022 noch über dem Leverkusener.

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Schon die Nominierung für die renommierte Kopa-Trophäe ist ein riesiger Erfolg für Maza. Im Vorfeld der Preisverleihung betonte dies auch Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes: „Die Nominierung von Ibo zeigt, auf welchem Spitzenniveau sich unsere Spieler und unsere Mannschaft bewegen.“ Diese Nominierung hatte sich Maza nach seinem ersten Jahr in der Bundesliga durchaus verdient. Er ist der erste Algerier, der jemals für diese Trophäe nominiert wurde.

Aston Villa verklagt TV-Experten

Der Premier League-Klub Aston Villa hat bekannt gegeben, dass er rechtliche Schritte gegen den ehemaligen Liverpool-Star Jamie Carragher einleiten werden. Villa wirft dem aktuellen TV-Experten inakzeptable Beleidigungen gegen den Verein und seine Fans vor. Doch was war passiert? Carragher sprach im Podcast ‚Stick to Football‘ über die Möglichkeit, dass Manchester United den aktuellen Trainer von Aston Villa, Unai Emery, abwerben könnte. Vor allem seine Aussage: „Aston Villa wird niemals Manchester United sein“ empörte die Villans.

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Carragher sprach von einer Transferhierarchie im Fußball, in der die großen Vereine den kleineren einfacher ihre Spieler abwerben könnten. Aston Villa steht für ihn dabei noch klar unter Manchester United. Bei Villa sorgten die Aussagen Carraghers für Unverständnis. In einer Pressemitteilung schrieb Nassef Sawiris, Vorsitzender von Aston Villa, nun: „Aston Villa wird niemandem erlauben, unseren Aufstieg im englischen und europäischen Fußball aufzuhalten.“ Ob deshalb wirklich rechtliche Schritte notwendig sind, darf durchaus infrage gestellt werden.