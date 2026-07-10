Ole Pohlmann schließt sich der SpVgg Greuther Fürth an. Beim Zweitligisten unterschreibt der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2029. Pohlmann kommt vom portugiesischen Erstligisten Rio Ave. Der ehemalige DFB-Juniorennationalspieler lief zwischen 2021 und 2024 zweimal für die Profis von Borussia Dortmund auf sowie 96 Mal für die Zweitvertretung des BVB.

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Fürth-Trainer Heiko Vogel sagt: „Ole hat sich schon vor den ersten Gesprächen sehr intensiv mit dem Kleeblatt und unserer Spielidee beschäftigt. Er ist sehr flexibel und kann auf unterschiedlichen Positionen seine Qualitäten einbringen. Mit seiner Präzision ist er auch ein guter Standardschütze. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, Ole nach Fürth zu lotsen, weil wir mit ihm Variabilität und Substanz in der Offensive gewinnen.“