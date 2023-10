Entwarnung: Bellingham fit für den Clásico

Real Madrid kann aufatmen: Jude Bellingham steht dem spanischen Rekordmeister für das anstehende Topspiel gegen den FC Barcelona am Samstag (16:15 Uhr) zur Verfügung. Gegenüber dem TV-Sender ‚TVE‘ gibt der zentrale Mittelfeldspieler Entwarnung: „Ich werde beim Clásico dabei sein.“

Beim Champions League-Spiel gegen den SC Braga (2:1) am Dienstag ließ sich Bellingham in der Leistengegend behandeln, ehe er in der 89. Minute den Platz verließ. Das heutige Mannschafstraining verpasste der 20-Jährige zwar, bereits morgen soll er aber wieder mit von der Partie sein.