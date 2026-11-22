Eine mögliche Vertragsverlängerung von Kai Havertz (27) lässt beim FC Arsenal vorerst auf sich warten. „Was Kai angeht, bin ich wieder einmal sehr, sehr zufrieden mit ihm, mit dem, was er leistet, und mit dem, was er der Mannschaft bringt“, sagte Trainer Mikel Arteta in einer Medienrunde, „zum richtigen Zeitpunkt werden wir diese Dinge besprechen. Wir haben eine Zeit lang nicht über all die Dinge gesprochen, die jetzt anstehen, und plötzlich stehen sie an.“

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Havertz ist vertraglich nur noch bis Sommer 2028 an Arsenal gebunden. Arteta stellt klar: „Im Hintergrund beschäftigt sich die Vereinsführung, insbesondere Andrea (Sportdirektor Berta, Anm. d. Red.), sehr intensiv damit, und ich überlasse das ihm, weil ich ihm voll und ganz vertraue.“ Unter Arteta ist Havertz im Sturm der Gunners gesetzt, kam in dieser Saison in 16 von 18 Pflichtspielen zum Einsatz (vier Tore, zwei Assists).