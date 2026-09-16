Erst am Montag hatte Uli Hoeneß auf einer Vereinsveranstaltung erneut Einblicke in die internen Abläufe gegeben, die zur Vertragsverlängerung von Sportvorstand Max Eberl beim FC Bayern geführt hatten. Der Patriarch habe intern „genug Ärger“ bekommen, weil er im Sommer die Wahrscheinlichkeit einer Ausweitung der Zusammenarbeit mit dem Kaderplaner öffentlich mit „100 Prozent“ angegeben hatte, wollte sich aber nicht näher dazu äußern.

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Nun sickert durch, was dahinter steckt. Wie ‚Sport1‘ berichtet, war die Entscheidung pro Eberl weder damals noch heute unumstritten bei den Bossen. Das finale Votum Ende August für eine Verlängerung bis 2029 sei demnach nicht einstimmig gewesen. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende und heutige Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge verweigerte seine Zustimmung und enthielt sich bei der Abstimmung.

Klare interne Kritik

Dieser soll Hoeneß nach dessen Vorpreschen im Trainingslager intern klar kritisiert haben: „Mit seinem Auftritt am Tegernsee hatte Hoeneß der finalen Entscheidung des Aufsichtsrats ohne Absprache vorgegriffen. Obendrein hatten er und Aufsichtsratsboss Herbert Hainer bereits im Präsidialausschuss des FC Bayern dafür gesorgt, dass Eberl nichts mehr zu befürchten hatte.“

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War die Eberl-Verlängerung die richtige Entscheidung des FC Bayern? Ja, Eberl leistet gute Arbeit Ja, aus Mangel an Alternativen Nein, Eberl sollte ersetzt werden Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Rummenigge beobachte Eberls Wirken seitdem noch genauer und äußerst kritisch. Zum anderen signalisierte der 70-Jährige laut ‚Sport1‘, dass er nicht bereit sei, „jede Entscheidung, die Hoeneß und Hainer vorbereiten, ohne Weiteres mitzutragen“. Dass der Aufsichtsrat derzeit häufig Einfluss auf das operative Geschäft nimmt, gefalle laut Bericht längst nicht allen im Verein. Dass beim FC Bayern jetzt Ruhe einkehrt, ist daher nicht zu erwarten.