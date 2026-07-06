Donald Trump hat sich zur Thematik um USA-Stürmer Folarin Balogun (25) zu Wort gemeldet. Laut dem amerikanischen Präsidenten wurde der Monaco-Profi im WM-Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) zu Unrecht mit der Roten Karte vom Platz gestellt: „Ich habe die Szene gesehen, und ich kenne mich im Sport wirklich gut aus. Das war kein Foul. Es war nicht einmal ein Regelverstoß. Es waren zwei Spieler, die mit voller Geschwindigkeit rannten und zufällig zusammenstießen.“ Zudem wirft Trump dem Schiedsrichter Raphael Claus eine „verdächtige Vergangenheit“ vor.

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Die eigentlich obligatorische Sperre für Balogun hat die FIFA mittlerweile ausgesetzt und stattdessen in eine einjährige Bewährung umgewandelt. Die skandalöse Entscheidung soll nach einem Telefonat zwischen FIFA-Präsident Gianni Infantino und Trump erfolgt sein. Jetzt führt der 80-Jährige aus: „Ich dachte nicht, dass eine Rote Karte viel bedeuten würde, und dann hörte ich plötzlich, dass er im nächsten Spiel nicht spielen darf. […] Es ist eine Sache, jemanden für das Spiel zu bestrafen, aber wie kann man jemanden für ein Spiel bestrafen, das noch gar nicht stattgefunden hat? Das ist sehr unfair. So etwas darf man nicht tun. Deshalb habe ich um eine Überprüfung durch die FIFA gebeten.“