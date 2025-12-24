Menü Suche
Kommentar
Serie A

Arsenal: Neuer Linksverteidiger im Blick

von Dominik Sandler - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
Davide Bartesaghi dreht zum Jubel ab @Maxppp

Auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger schaut sich der FC Arsenal beim AC Mailand um. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, sind die Gunners an Davide Bartesaghi interessiert. Der 19-Jährige erlebt in dieser Saison seinen Durchbruch bei den Rossoneri und macht Theo Hernández (28) vergessen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim 2:2 gegen die US Sassuolo trumpfte Bartesaghi vor zehn Tagen mit einem Doppelpack auf, seit Spieltag fünf ist er bei Milan auf der linken Schiene gesetzt. Der italienische U21-Nationalspieler besitzt in der Modestadt einen bis 2030 datierten Vertrag. Bei Arsenal müsste sich Bartesaghi womöglich zunächst hinter Landsmann Riccardo Calafiori (23) anstellen, der vor eineinhalb Jahren für 45 Millionen Euro vom FC Bologna in den Norden Londons gewechselt war.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Premier League
Mailand
Arsenal
Davide Bartesaghi

Weitere Infos

Serie A Serie A
Premier League Premier League
Mailand Logo AC Mailand
Arsenal Logo FC Arsenal
Davide Bartesaghi Davide Bartesaghi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert