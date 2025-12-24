Arsenal: Neuer Linksverteidiger im Blick

Auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger schaut sich der FC Arsenal beim AC Mailand um. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, sind die Gunners an Davide Bartesaghi interessiert. Der 19-Jährige erlebt in dieser Saison seinen Durchbruch bei den Rossoneri und macht Theo Hernández (28) vergessen.

Beim 2:2 gegen die US Sassuolo trumpfte Bartesaghi vor zehn Tagen mit einem Doppelpack auf, seit Spieltag fünf ist er bei Milan auf der linken Schiene gesetzt. Der italienische U21-Nationalspieler besitzt in der Modestadt einen bis 2030 datierten Vertrag. Bei Arsenal müsste sich Bartesaghi womöglich zunächst hinter Landsmann Riccardo Calafiori (23) anstellen, der vor eineinhalb Jahren für 45 Millionen Euro vom FC Bologna in den Norden Londons gewechselt war.