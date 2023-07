Bestätigt: Bayern-Trio vor Abflug

Der FC Bayern hat das Aufgebot für seine Vorbereitungsreise nach Japan bekanntgegeben. Neben den verletzen und angeschlagenen Manuel Neuer, Thomas Müller, Raphaël Guerreiro, Eric Maxim Choupo-Moting, Malik Tillman und Tarek Buchmann sind nach Angaben der Münchner auch drei Spieler wegen eines bevorstehenden Transfers in Deutschland geblieben.

Marcel Sabitzer, Alexander Nübel und Johannes Schenk befinden sich in Vertragsgesprächen mit einem neuen Klub, so der Rekordmeister. Sabitzer steht vor dem Wechsel zu Borussia Dortmund, Nübel wird ohne Kaufoption an den VfB Stuttgart verliehen und Nachwuchskeeper Schenk soll Spielpraxis bei Drittligist Preußen Münster sammeln.

