Die Details zum Delaney-Deal

Thomas Delaney hat sein letztes Spiel im Trikot von Borussia Dortmund bereits absolviert. Am gestrigen Dienstagabend meldete die Tageszeitung ‚ABC‘, dass der Wechsel zum FC Sevilla beschlossene Sache ist und der 29-jährige Mittelfeldspieler heute nach Andalusien reisen wird.

FT hakte nach und erfuhr Details: Tatsächlich wird der Transfer heute finalisiert. Delaney wird für vier Jahre in Sevilla unterschreiben. Der BVB erhält sieben Millionen Euro Ablöse bei einem Jahr Restvertrag. 2018 war der Däne für 20 Millionen von Werder Bremen zu Schwarz-Gelb gekommen.

In seinen drei Jahren beim BVB absolvierte Delaney 88 Spiele und war an 15 Toren beteiligt. In der vergangenen Saison gewann er mit dem Team den DFB-Pokal, nun zieht er weiter. Sevilla-Trainer Julen Lopetegui hatte er im letztjährigen Champions League-Achtelfinale von sich überzeugt. Damals kam der BVB weiter, Delaney spielte im Rückspiel durch.