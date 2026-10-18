Neues Juwel könnte kommen

Auch wenn der FC Barcelona dem Vernehmen nach das Rennen um das teure englische Ausnahmetalent JJ Gabriel (16) von Manchester United anführt, hat der FC Bayern nicht aufgegeben. Das Gesamtpaket für das Offensivjuwel liegt bei deutlich mehr als zehn Millionen bis hin zu 15 Millionen Euro. Sollte der Youngster wie geplant einen zyprischen Pass erhalten, wird er wohl im Winter den Verein wechseln. Ebenfalls im Fokus: Der brasilianische U18-Nationalspieler Eduardo Pape (17) von Cruzeiro, der in der Mittelfeldzentrale beheimatet ist.

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Gerüchte um Olmo & Wirtz

Gerüchte um die beiden Kreativspieler Dani Olmo (28) und Florian Wirtz (23) machten zuletzt die Runde. Die Spuren sind zwar für den Moment nicht ganz heiß, könnten es allerdings in der Zukunft werden, wenn Michael Olise (24) doch mal den Hut nehmen sollte.

Neuer-Nachfolger gesucht

Es sieht alles danach aus, als würde Manuel Neuer (40) seine Karriere im kommenden Sommer beenden. Gesucht wird dann eine neue Nummer zwei, die sich hinter Jonas Urbig (23) einreihen soll. Gehandelt werden momentan Oliver Baumann (36/TSG Hoffenheim), Finn Dahmen (28/FC Augsburg), Marvin Schwäbe (31/1. FC Köln), Bernd Leno (34/FC Fulham) und Daniel Heuer Fernandes (33/Hamburger SV). Eine klare Tendenz gibt es bislang nicht.

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Innenverteidiger-Rochade?

Hiroki Ito (27) bleibt ein Abschiedskandidat für den Winter, spätestens aber für den kommenden Sommer. Je nach Bedarf könnten die Personalien Luka Vuskovic (19/Brighton & Hove Albion) und Tomás Aráujo (24/Benfica Lissabon) weitere in den Fokus rücken. Gerüchte um die beiden machten in den vergangenen Tagen die Runde.